Москва26 авгВести.Законодательство устанавливает четкие критерии, при которых пострадавшие от действий мошенников могут аннулировать оформленные ими кредиты, рассказал RT руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в финансовом маркетплейсе "Сравни" Игорь Корчагин.
Критерии, которые стоит изучить при аннулировании кредита - соблюдение периода охлаждения, а также выполнение предусмотренных процедур проверки. В случае, если они были нарушены, заемщик может быть освобожден от обязательств по мошенническому кредиту.
Продолжительность [периода охлаждения] зависит от размера кредита: при сумме от 50 тыс. до 200 тыс. рублей она составляет четыре часа, а при сумме свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Этот интервал дает заемщику дополнительное время, чтобы обдумать решение и заметить возможные признаки мошенничестваобъяснил Корчагин
Также отдельно стоит учитывать механизм самозапрета на получение кредитов, продолжил он.
Если на момент оформления договора у гражданина действовал самозапрет, а банк не проверил эту информацию и оформил договор, он не вправе требовать от клиента исполнения обязательств по немуподытожил аналитик
Ранее эксперт Роман Резников выступил за введение в школьную программу уроков об угрозах, связанных с ИИ, для защиты детей от мошенников.