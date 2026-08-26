Аналитик Корчагин рассказал, когда можно списать мошеннический кредит Аналитик Корчагин рассказал, когда можно аннулировать мошеннический кредит

Москва26 авг Вести.Законодательство устанавливает четкие критерии, при которых пострадавшие от действий мошенников могут аннулировать оформленные ими кредиты, рассказал RT руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в финансовом маркетплейсе "Сравни" Игорь Корчагин.

Критерии, которые стоит изучить при аннулировании кредита - соблюдение периода охлаждения, а также выполнение предусмотренных процедур проверки. В случае, если они были нарушены, заемщик может быть освобожден от обязательств по мошенническому кредиту.

Продолжительность [периода охлаждения] зависит от размера кредита: при сумме от 50 тыс. до 200 тыс. рублей она составляет четыре часа, а при сумме свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Этот интервал дает заемщику дополнительное время, чтобы обдумать решение и заметить возможные признаки мошенничества объяснил Корчагин

Также отдельно стоит учитывать механизм самозапрета на получение кредитов, продолжил он.

Если на момент оформления договора у гражданина действовал самозапрет, а банк не проверил эту информацию и оформил договор, он не вправе требовать от клиента исполнения обязательств по нему подытожил аналитик

Ранее эксперт Роман Резников выступил за введение в школьную программу уроков об угрозах, связанных с ИИ, для защиты детей от мошенников.