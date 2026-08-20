Москва20 авг Вести.Многие заемщики переплачивают по ипотеке из-за распространенных заблуждений о досрочном погашении кредита. Об этом рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в беседе с RT.

По словам специалиста, один из наиболее распространенных мифов заключается в том, что досрочный платеж необходимо вносить строго в дату ежемесячного платежа, иначе проценты "сгорят". На самом деле банк начисляет проценты ежедневно за фактическое пользование кредитом.

Овечкин отметил, что при внесении средств сразу после планового платежа большая часть суммы направляется на уменьшение основного долга. Если внести деньги позже, банк сначала удержит начисленные за прошедшие дни проценты, а остаток направит на погашение тела кредита.

Эксперт также не советует долго копить деньги для крупного досрочного платежа. По его словам, регулярные взносы даже по 3-5 тысяч рублей могут быть эффективнее, поскольку проценты ежедневно начисляются на оставшуюся сумму долга.

При этом простого перевода денег на счет недостаточно. Заемщику необходимо оформить заявку на досрочное погашение и выбрать, что именно сокращать – срок кредита или размер ежемесячного платежа.

Максимальный эффект от досрочного погашения, как отметил Овечкин, приходится на первые 3-5 лет ипотеки, когда значительная часть платежа приходится на проценты.

При этом эксперт подчеркнул, что направлять все свободные средства на погашение кредита не всегда выгодно.