Минфин РФ: жилье в строящемся доме в Крыму теперь можно купить в ипотеку под 8%

Россиянам доступна ипотека под 8% на покупку жилья в строящемся доме в Крыму Минфин РФ: жилье в строящемся доме в Крыму теперь можно купить в ипотеку под 8%

Москва6 ноя Вести.Кабмин расширил условия льготной ипотеки на покупку жилья на территориях воссоединенных субъектов РФ. Теперь россиянам доступна ипотека со ставкой 8% на покупку жилья в строящемся многоквартирном доме или апартаментов на территории Крыма, сообщил Минфин РФ.

Максимальная сумма кредита - 8 миллионов рублей, первоначальный взнос - не менее 20% от цены договора, субсидированная ставка будет действовать в течение 15 лет с момента его заключения. Россияне вне зависимости от места жительства и прописки смогут воспользоваться условиями программы с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г., если ранее не брали другие льготные ипотеки.

Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия и сделать приобретение собственного жилья более доступным для жителей этих регионов отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков

Ранее сообщалось, что регионами с самыми доступными ипотеками на рыночных условиях стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Там ипотечным кредитом на квартиру площадью 60 кв. м могут воспользоваться 55,7% и 53% семей соответственно. Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай стали регионами, замыкающими рейтинг субъектов с доступной ипотекой: там ее себе могут позволить менее 10% семей.