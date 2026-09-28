Названы регионы с самой доступной ипотекой Лидерами по доступности ипотеки стали ЯНАО и ХМАО

Москва28 сен Вести.Наиболее доступна ипотека на рыночных условиях жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование.

Так, по данным на 2026 год ипотеку на квартиру в 60 кв. м могут позволить себе 55,7% семей в ЯНАО, 53% семей в ХМАО – Югре и 48% на Чукотке.

Также достаточно высокая доступность ипотеки отмечена в Мурманской и Магаданской областях и Ненецком автономном округе, где доля семей, которым доступна ипотека, составила 48%, 45% и 42% соответственно написали в агентстве

Рейтинг регионов с доступной ипотекой замыкают Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай: там позволить себе жилищный заем могут менее 10% семей.