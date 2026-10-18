Москва18 окт Вести.Изменение условий семейной льготной ипотеки с 1 октября не вызовет значительного роста спроса на кредиты для покупки готового жилья. Такой прогноз в беседе с ТАСС озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам парламентария, после корректировки условий программы для семей с одним и двумя детьми новостройки стали менее доступными из-за повышения ставки. Часть покупателей, ранее ориентировавшихся на первичный рынок и льготный кредит, может начать присматриваться к более дешевым готовым квартирам, приобретаемым по обычной рыночной ипотеке. Речь идет примерно о 20–25% таких семей.

Массового перехода я бы пока не ожидал. Для семьи все будет зависеть от конкретной квартиры, состояния дома, необходимости ремонта, первоначального взноса и итогового платежа. Но часть спроса действительно может уйти с первичного рынка, особенно там, где разрыв в стоимости нового и готового жилья наиболее заметен заверил Аксененко

Депутат подчеркнул, что вторичное жилье не станет выгоднее. В сентябре средняя цена квадратного метра в новостройках составляла 194,6 тыс. рублей, а в готовом жилье — 131,7 тыс. рублей.

Разница около трети, при этом в домах возрастом до десяти лет "квадрат" стоил уже около 195,7 тыс. рублей. То есть значительная часть ценового преимущества "вторички" приходится на более старый жилой фонд пояснил он

Для повышения доступности жилья, по мнению Аксененко, необходимо снижать стоимость кредитов, сохранять работающие льготные программы и следить за тем, чтобы поддержка спроса не приводила к новому росту цен.

С 1 октября в РФ изменились условия семейной ипотеки. Если ранее она выдавалась всем гражданам с ребенком или несколькими детьми под 6%, то теперь ставка зависит от количества детей в семье и региона. Так, в Москве, МО, Санкт-Петербурге и Ленобласти семье с одним ребенком выдают ипотечный кредит под 12%, с двумя - под 10%, с тремя - под 8%, с четырьмя - под 6%, с пятью и более - под 4%. Для остальных регионов процентная ставка соответственно снижается на два пункта с 10% за одного ребенка до 2% с пятью и более детьми.