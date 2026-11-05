Эксперт объяснил условия получения выплат при покупке комнаты в коммуналке Эксперт Чернокульский: за покупку комнаты в коммуналке можно вернуть вычет

Москва5 ноя Вести.Покупатели комнат в коммунальных квартирах имеют право на имущественный налоговый вычет наравне с владельцами квартир и домов. Об этом напомнил в беседе с RT директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

Право на возврат налога сохраняется независимо от того, оформлена комната как отдельный объект недвижимости или как доля в праве собственности на квартиру, объяснил эксперт. По его словам, размер вычета зависит от фактических расходов на покупку жилья, однако учитывается сумма не более 2 млн рублей.

При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 260 тыс. рублей, а при более высоких ставках, действующих с 2025 года, - до 440 тыс. рублей. Если комната стоила, например, 1,5 млн, оставшиеся 500 тыс. рублей лимита можно использовать при покупке другого жилья рассказал специалист

Если стоимость комнаты оказалась ниже установленного лимита, неиспользованный остаток можно применить при покупке другой недвижимости. Однако такая возможность предусмотрена только для тех, кто впервые оформил право собственности на жилье в 2014 году или позднее. Если вычет уже получали за недвижимость, приобретенную до этого срока, перенести остаток нельзя.

При покупке комнаты в ипотеку также можно оформить вычет с уплаченных процентов по кредиту. Его предельная сумма составляет 3 млн рублей, а воспользоваться такой льготой разрешается только в отношении одного объекта недвижимости. Неиспользованный остаток на другую покупку не переносится.

Ранее в Госдуме предложили увеличить лимит налогового вычета на жилье до 8 млн рублей.