Эксперт: в случае обнаружения дефектов после покупки жилья можно вернуть деньги Эксперт Чернокульский: из-за дефектов после покупки жилья можно вернуть деньги

Москва20 окт Вести.После покупки квартиры на вторичном рынке могут обнаруживаться скрытые технические и юридические дефекты, рассказал в беседе с RT директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

Гражданский кодекс предусматривает ответственность продавца за недостатки недвижимости, если покупатель докажет, что они возникли до передачи квартиры или по причинам, возникшим до этого момента. Если продавец не предупредил о недостатках, покупатель может потребовать оплатить ремонт или вернуть часть денег, а при существенном недостатке – расторгнуть договор пояснил он

По словам специалиста, чаще всего покупатели сталкиваются с протечками и плесенью за отделкой. Обычно они проявляются в первый отопительный сезон или после сильных дождей.

Если текут общий стояк, кровля или межпанельные швы, это общее имущество дома: спрашивать нужно с управляющей компании. В новом доме требования по строительным недостаткам можно попробовать предъявить и застройщику, если не истек соответствующий гарантийный срок. Если проблема в разводке внутри квартиры, которую спрятали под ремонтом бывшие хозяева, – тут вопросы уже к продавцу подчеркнул эксперт

Кроме того, встречаются квартиры с изношенной проводкой и неисправной канализацией в стяжке.

Такое обычно выясняется при первой аварии или когда начинается новый ремонт. Претензии можно предъявить продавцу, если покупатель докажет, что дефект существовал до передачи квартиры или возник по причинам, существовавшим до этого момента. Если продавец знал о проблеме, но не предупредил о ней, это также имеет значение при оценке обоснованности требований объяснил специалист

Он добавил, что покупатель также может столкнуться с несогласованной перепланировкой или с ситуацией, когда площадь не совпадает с указанной в документах.

Если сделка проходила при поддержке агентства и риелтор по договору с покупателем был обязан предоставить корректную информацию об объекте, но исказил или скрыл ее, требования можно предъявить и агентству отметил Чернокульский

Он подчеркнул, что согласно закону о защите прав потребителей покупатель может вернуть комиссию, а если агентство не отдаст ее добровольно, то суд может добавить штраф – 50% от присужденной суммы.

Одна из самых неприятных историй – это когда дом признали аварийным еще до сделки, а покупатель узнает об этом, только когда получает требование о сносе или реконструкции. Если продавец об этом промолчал, покупатель может предъявить к нему требования – вплоть до расторжения договора купли-продажи напомнил эксперт

Если гарантийный срок не установлен, недостатки по общему правилу нужно обнаружить в разумный срок, но в пределах двух лет с момента передачи квартиры, если законом или договором не предусмотрен более длительный срок. При этом покупателю предстоит доказать, что он появился до передачи квартиры. Для этого обычно требуется официальная строительно-техническая экспертиза, и за нее придется заплатить, пояснил специалист.

Чернокульский отметил, что если доказательства есть, начинать стоит с письменной претензии с требованием возместить расходы на ремонт или вернуть часть стоимости квартиры, а при отказе – идти в суд.

Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев сообщил, что жители России вправе не подписывать акт приема-передачи новой квартиры при обнаружении дефектов.