Депутат: акт приема новой квартиры при наличии дефектов лучше не подписывать Свищев: при наличии дефектов акт приема новой квартиры лучше не подписывать

Москва19 окт Вести.Жители России вправе не подписывать акт приема-передачи новой квартиры при обнаружении дефектов. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев в комментарии РИА Новости.

Если вы видите недостатки, то не подписывайте передаточный акт. Это не просто ваше право, это ваша защита. Застройщик обязан передать квартиру, качество которой соответствует условиям договора и техническим регламентам пояснил парламентарий

Депутат обратил внимание, что участник долевого строительства вправе до подписания передаточного акта требовать от застройщика составления акта о несоответствии объекта требованиям до исполнения застройщиком обязанности по безвозмездному устранению дефектов, соразмерному уменьшению цены договора либо возмещению расходов на их устранение. По его словам, это право не зависит от того, являются ли недостатки существенными.

Если вы видите, что стены кривые, окна не открываются, розетки болтаются, то не подписывайте. Требуйте составления акта о несоответствии. Застройщик может говорить: "Да это мелочи, мы потом исправим". Но после вашей подписи он уже не обязан торопиться. А до подписи - обязан подчеркнул Свищев

По его словам, если застройщик не реагирует, нужно обращаться в суд, чтобы взыскать стоимость устранения недостатков, которые необходимо зафиксировать.