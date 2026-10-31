Москва31 окт Вести.Россиянам не стоит прекращать оплату некачественно предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), вместо этого им следует обращаться за перерасчетом. Об этом заявил депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По словам депутата, которые привел ТАСС, перерасчет производится за период, в котором выявлено нарушение. Однако, как объяснил Вольфсон, сам по себе перерасчет не является основанием для освобождения от оплаты услуг ЖКХ.

Поэтому самостоятельно полностью прекращать оплату квитанции не следует: это приведет к задолженности и новому витку разбирательств пояснил парламентарий

Для того, чтобы сделать перерасчет, человеку требуется сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, сохранив номер заявки, а также дату и время контакта, потребовать проведения проверки с использованием специальных приборов.

Для определения размера перерасчета может быть недостаточно одной фотографии или видеозаписи, заметил депутат, но "такие материалы все-таки подтверждают нарушение и дату обращения".

После того, как проверка обращения будет выполнена, будет составлен соответствующий акт с указанием нарушений, указал Вольфсон. Обратиться за перерасчетом необходимо не позднее шести месяцев с этим документом. В случае отказа в компенсации средств за некачественно оказываемые услуги ЖКХ парламентарий посоветовал россиянам обращаться в Государственную жилищную инспекцию, органы прокуратуры, Роспотребнадзор или суд.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал о признаках, по которым россияне могут распознать поддельную квитанцию за услуги ЖКХ. По его словам, к таким признакам, в частности, относятся несовпадение номера лицевого счета с платежками за предыдущие месяцы, ошибки в ФИО, неверный адрес и незнакомое название управляющей компании.