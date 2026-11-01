За допуслуги ЖКУ, на которые не было согласия общего собрания, можно не платить

В Госдуме рассказали, за какие допуслуги ЖКУ можно не платить За допуслуги ЖКУ, на которые не было согласия общего собрания, можно не платить

Москва1 ноя Вести.Владельцы жилья могут потребовать исключения из квитанций дополнительных начислений за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), на которые не давали согласия на общем собрании, а также вернуть уже уплаченные за них средства. Такое заявление сделал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев (ЛДПР) в комментарии ТАСС.

Он рассказал, что к нему на прием регулярно приходят граждане с квитанциями, в которых увидели незнакомые строки - "консьерж", "охрана", "обслуживание лицевого счета", "комиссионный сбор". По словам Свищева, люди платят, потому что боятся долгов, а потом становится известно, что данные услуги им вообще не оказывали.

Это не просто ошибка, а навязывание. И закон в этом случае полностью на стороне гражданина сказал депутат

Свищев объяснил, что платежка за ЖКУ – это документ, который нужно не оплачивать слепо, а постоянно перепроверять.

Депутат уточнил, что размер платы за содержание жилого помещения определяется на общем собрании собственников, а дополнительные услуги, не входящие в минимальный перечень, требуют согласия жильцов, оформленного протоколом общего собрания. Речь идет о таких услугах, как консьерж, охрана, отдельное видеонаблюдение, обслуживание шлагбаума, расширенная уборка, кабельное ТВ, страхование квартиры, SMS-оповещения и комиссионные сборы.

Свищев посоветовал сначала запросить у управляющей компании письменное обоснование начислений, затем при отсутствии ответа или неудовлетворительном результате направить претензию с требованием убрать услугу из платежки, а затем при отсутствии успеха можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и суд.

Вместе с тем Свищев напомнил, что отказаться от обязательных платежей за содержание жилого помещения, коммунальные услуги, домофон и капитальный ремонт у россиян возможности нет.

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