Москва1 нояВести.Владельцы жилья могут потребовать исключения из квитанций дополнительных начислений за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), на которые не давали согласия на общем собрании, а также вернуть уже уплаченные за них средства. Такое заявление сделал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев (ЛДПР) в комментарии ТАСС.
Он рассказал, что к нему на прием регулярно приходят граждане с квитанциями, в которых увидели незнакомые строки - "консьерж", "охрана", "обслуживание лицевого счета", "комиссионный сбор". По словам Свищева, люди платят, потому что боятся долгов, а потом становится известно, что данные услуги им вообще не оказывали.
Это не просто ошибка, а навязывание. И закон в этом случае полностью на стороне гражданинасказал депутат
Свищев объяснил, что платежка за ЖКУ – это документ, который нужно не оплачивать слепо, а постоянно перепроверять.
Депутат уточнил, что размер платы за содержание жилого помещения определяется на общем собрании собственников, а дополнительные услуги, не входящие в минимальный перечень, требуют согласия жильцов, оформленного протоколом общего собрания. Речь идет о таких услугах, как консьерж, охрана, отдельное видеонаблюдение, обслуживание шлагбаума, расширенная уборка, кабельное ТВ, страхование квартиры, SMS-оповещения и комиссионные сборы.
Свищев посоветовал сначала запросить у управляющей компании письменное обоснование начислений, затем при отсутствии ответа или неудовлетворительном результате направить претензию с требованием убрать услугу из платежки, а затем при отсутствии успеха можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и суд.
Вместе с тем Свищев напомнил, что отказаться от обязательных платежей за содержание жилого помещения, коммунальные услуги, домофон и капитальный ремонт у россиян возможности нет.
Ранее россиянам рассказали, как получить перерасчет за некачественные ЖКУ.