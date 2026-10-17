В Госдуме рассказали, кто может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ Депутат Свищев рассказал о праве получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Москва17 окт Вести.Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев (ЛДПР) рассказал, кто и как может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат объяснил, что право на субсидию имеют россияне, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги выше, чем максимально допустимая доля от дохода семьи в регионе.

Ко мне на приемы приходят люди, которые годами платят за коммуналку больше, чем могут себе позволить. Пенсионеры, многодетные, семьи с одним кормильцем, и никто не говорит им, что часть этих денег можно вернуть. Субсидия – законный механизм, который позволяет платить за ЖКУ не больше определенной доли дохода заявил Свищев

По его словам, если эта доля превышена, государство компенсирует разницу.

При этом порог может отличаться в зависимости от региона. Федеральный стандарт составляет 22%, однако, например, в Москве для получения субсидии достаточно, чтобы расходы на ЖКУ превышали 10% в совокупном доходе семьи.