Депутат Пахомов призвал к тотальному учету потребления ресурсов в сфере ЖКХ Депутат Пахомов: в сфере ЖКХ нужен полный учет потребления ресурсов

Москва29 ноя Вести.В жилищно-коммунальной сфере (ЖКХ) нужен полный учет потребления ресурсов. Такое заявление сделал председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Сергей Пахомов в комментарии ИС "Вести".

Депутат указал: граждане оплачивают услуги ЖКХ, исходя не только из тарифов, но и из объема потребления услуг.

Какой бы ни был тариф, самая главная проблема-то - в платежке. Именно итоговая цифра беспокоит человека, а не какой там тариф. А эта цифра — тариф, умноженный на объем потребления. Необходимо вводить тотальный учет расходования, потребления ресурсов уверен Пахомов

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