Володин призвал отменять решения о неоправданно завышенных тарифах ЖКХ Володин: в РФ необходимо отменять решения о неоправданно завышенных тарифах ЖКХ

Москва15 окт Вести.В России необходимо отменять решения о неоправданно завышенных тарифах ЖКХ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что при обсуждении бюджета в Госдуме обязательно будут обсуждать вопросы ЖКХ с точки зрения тарифов.

Мы должны сделать все для того, чтобы они (тарифы ЖКХ - прим. ред.) были обоснованными. А там, где меры не знают и совести нет - есть прокуратура, есть ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.). Надо отменять такие решения сказал Володин в ходе заседания

Председатель Госдумы подчеркнул, что тарифообразованием занимаются власти регионов, каждый из которых по-своему видит эту проблему.

14 октября Володин поручил главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой проверить индексацию тарифов жилищно-коммунальных услуг в российских регионах.