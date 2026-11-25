Москва25 нояВести.Вопросы, связанные с обоснованностью стоимости жилья, необходимо будет решать. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, сейчас на российском рынке жилья наблюдается снижение продаж и рост цен.
Людей волнуют вопросы, связанные с обоснованностью тарифов стоимости жилья. … В любом случае эти вопросы придется решатьсказал Володин в ходе выступления в Госдуме
Ранее сообщалось, что в Москве, включая Новую, в настоящее время строят 397 жилых комплексов, что на 2% меньше, чем в 2025 году. При этом новостроек, находящихся на этапе котлована, прибавилось только в премиум-классе.