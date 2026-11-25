Володин заявил о необходимости решения вопросов стоимости жилья в России

Володин: в России придется решать вопросы стоимости жилья Володин заявил о необходимости решения вопросов стоимости жилья в России

Москва25 ноя Вести.Вопросы, связанные с обоснованностью стоимости жилья, необходимо будет решать. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас на российском рынке жилья наблюдается снижение продаж и рост цен.

Людей волнуют вопросы, связанные с обоснованностью тарифов стоимости жилья. … В любом случае эти вопросы придется решать сказал Володин в ходе выступления в Госдуме

Ранее сообщалось, что в Москве, включая Новую, в настоящее время строят 397 жилых комплексов, что на 2% меньше, чем в 2025 году. При этом новостроек, находящихся на этапе котлована, прибавилось только в премиум-классе.