В Госдуме пообещали разобраться с ценами на квадратные метры Депутат Разворотнева: доля стройки в цене нового жилья составляет лишь 40%

Москва19 ноя Вести.Доля стройки в стоимости квадратного метра в России с каждым годом уменьшается. Об этом в беседе с KP.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, в настоящий момент она составляет 40%.

Все остальное - это стоимость проектного банковского финансирования, присоединения инфраструктуры, возведения социальных объектов. А также земельных участков, которых не хватает и стоимость которых просто зашкаливает объяснила Разворотнева

Ранее стало известно, что на первичном рынке жилья Москвы за последние 12 месяцев доля трехкомнатных квартир увеличилась на 16%, тогда как сегмент студий снизился до 11%.