Москва19 нояВести.Доля стройки в стоимости квадратного метра в России с каждым годом уменьшается. Об этом в беседе с KP.RU рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По словам парламентария, в настоящий момент она составляет 40%.
Все остальное - это стоимость проектного банковского финансирования, присоединения инфраструктуры, возведения социальных объектов. А также земельных участков, которых не хватает и стоимость которых просто зашкаливаетобъяснила Разворотнева
Ранее стало известно, что на первичном рынке жилья Москвы за последние 12 месяцев доля трехкомнатных квартир увеличилась на 16%, тогда как сегмент студий снизился до 11%.