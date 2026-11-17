Доля трехкомнатных квартир в московских новостройках выросла на 16% за год

В московских новостройках стало меньше студий и больше трехкомнатных квартир Доля трехкомнатных квартир в московских новостройках выросла на 16% за год

Москва17 ноя Вести.На первичном рынке жилья Москвы за последние 12 месяцев доля трехкомнатных квартир увеличилась на 16%, тогда как сегмент студий сократился до 11%. Изменения затронули как исторические границы столицы, так и присоединенные территории. Об этом рассказала коммерческий директор ГК "ФСК" Ольга Тумайкина в беседе с MK.RU.

Сокращение доли студий на рынке новостроек вызвано не только ограничениями общей площади проектов, но и макроэкономическими факторами пояснила Тумайкина

В "старой" Москве структура экспозиции за период с конца октября 2025 по октябрь 2026 года сместилась в сторону многокомнатных планировок. Доля трехкомнатных квартир выросла с 18% до 20,5%, а на четырехкомнатные и более просторные варианты теперь приходится 6% против 5% годом ранее. Доля студий в старых границах города сократилась с 10% до 6,5%. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры сохранили стабильные позиции – 34% и 33% соответственно.

В Новой Москве структурная перестройка предложения выражена сильнее. За год доля "трешек" здесь выросла с 15% до 22%, а сегмент студий сжался с 13% до 6%. Доля "однушек" в ТиНАО снизилась с 49% до 32%, тогда как доля "двушек" увеличилась с 23% до 38%.

В массовом сегменте "старой" Москвы доля студий в комфорт-классе уменьшилась с 17% до 12%. Однокомнатные и двухкомнатные варианты заняли 36% и 33% рынка соответственно без существенных изменений за 12 месяцев.

В высокобюджетном сегменте структура предложения осталась сбалансированной. Доля студий в элитных новостройках сохранилась на уровне 1%, однокомнатные лоты заняли 21% против 20% годом ранее, двухкомнатные – 27% против 29%, трехкомнатные – 29% против 30%, а доля крупноформатных квартир с четырьмя и более комнатами достигла 22% против 21% в октябре 2025 года.

Ранее в Москве зафиксировали рост стоимости новостроек у метро: за год средневзвешенная цена квадратного метра в радиусе 500 метров от станции выросла на 22% – до 734 тысяч рублей.