Эксперт: многокомнатные квартиры постепенно выходят из моды в Москве В Москве многокомнатные квартиры постепенно становятся редкостью

Москва15 окт Вести.В Москве многокомнатные квартиры постепенно становятся редкостью, особенно в массовом сегменте. Об этом сообщила ТАСС основатель агентства элитной недвижимости "Золотой брокер Москвы" Елена Кузнецова.

По ее словам, покупатели стараются использовать пространство рационально, поскольку стоимость квадратного метра заметно выросла.

Мода на многокомнатные квартиры постепенно уходит. Покупатели все чаще обращают внимание на площадь самих помещений, простор и удобство планировки отметила Кузнецова

По мнению эксперта, вместо множества небольших комнат россияне выбирают просторные помещения, где планировка тщательно продумана. При этом запрос на отдельные спальни и гардеробные сохраняется, особенно в семьях с детьми, добавила Кузнецова.

Она подчеркнула, что большие квартиры по-прежнему востребованы, однако количество комнат постепенно теряет значение.