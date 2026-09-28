Москва28 сен Вести.В будущем квартиры массового сегмента станет сложнее продать. Такое мнение высказала в комментарии NEWS.ru директор по продажам девелоперской компании "Мармакс" Анна Терехова.

В будущем будет сложнее продавать квартиры массового сегмента, которые не соответствуют современным стандартам и актуальным запросам покупателей сказала эксперт

По словам Тереховой, владельцы многих из этих квартир покупали их в инвестиционных целях, по таким же причинам данная категория недвижимости продолжает покупаться. Однако эксперт считает, что в будущем у покупателей будет пользоваться спросом более качественная недвижимость с определенными опциями. К примеру, речь идет о жилье, у которого в пределах пятиминутной прогулки доступны ключевые объекты повседневной жизни, а также о жилье с фитнес-залом, системой "умный дом" и другим благоустройством.

Вместе с тем эксперт считает, что тренд в отношении площади не изменится, и популярностью продолжат пользоваться компактные лоты — 37–55 кв. м.

Ранее эксперт Никита Тырин рассказал, что проверить в квартире перед арендой.