Эксперт рассказал, что проверить в квартире перед арендой Эксперт Тырин посоветовал проверить воду и электричество перед арендой квартиры

Москва26 сен Вести.Перед арендой квартиры жильцу стоит проверить не только мебель и бытовую технику, но и состояние водопровода, электропроводки и другого инженерного оборудования. Об этом RT рассказал исполнительный директор "СберСтрахования" Никита Тырин.

Специалист рекомендует проверить напор воды и работу слива на кухне и в ванной, а также убедиться в отсутствии подтеков, ржавчины и влажных пятен на стенах. Отдельное внимание, по его словам, следует уделить гибким шлангам, подключающим сантехнику и бытовую технику к водопроводу.

Откройте краны на кухне и в ванной, проверьте напор воды и слив — вода не должна застаиваться. Под раковиной и унитазом не должно быть подтеков и следов ржавчины, а влажные пятна на стенах могут указывать на скрытую протечку посоветовал Тырин

При осмотре электрики стоит проверить розетки и выключатели: они не должны шататься, искрить или нагреваться. Бытовую технику эксперт советует включить в присутствии собственника. При аренде квартиры в старом фонде также следует учитывать возможный износ коммуникаций.

Кроме того, Тырин рекомендует проверить окна, несколько раз открыв и закрыв их, а также осмотрев уплотнители.

Состояние квартиры при заселении следует зафиксировать в акте приема-передачи. В документе можно перечислить мебель и технику, описать их состояние и указать уже имеющиеся повреждения.

В акт стоит внести показания счетчиков воды и электроэнергии на день заселения. Документ подписывают обе стороны, и к нему можно приложить фотографии и видео с датой съемки объяснил специалист

По словам Тырына, это позволит подтвердить, что обнаруженные при выезде повреждения существовали еще до начала аренды. Также заранее стоит обсудить, кто оплачивает ремонт, порядок вызова мастеров, передачу показаний счетчиков и доступ аварийных служб в квартиру.

Эксперт также советует уточнить, застраховано ли жилье и уведомил ли собственник страховую компанию о его сдаче в аренду.