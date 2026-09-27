Москва27 сен Вести.Осенью нагрузка на домашнюю электросеть увеличивается из-за использования обогревателей, тепловентиляторов и кондиционеров в режиме обогрева. Об опасных признаках неисправности в беседе с RT рассказал исполнительный директор "СберСтрахования" Никита Тырин.

По словам эксперта, во многих домах электропроводка рассчитана на меньшую мощность, чем одновременно потребляют современные бытовые приборы. На возможную перегрузку могут указывать запах горелой изоляции, оплавленные или потемневшие розетки, нагревающаяся вилка, искры при подключении техники и частое срабатывание автоматов в электрощитке.

Несколько признаков стоит воспринимать как повод вызвать электрика, не откладывая подчеркнул Тырин

Насторожить также должны мигание света при включении чайника или стиральной машины и выпадающие из розеток вилки. По словам специалиста, такие признаки могут говорить о слабом контакте, который способен привести к перегреву соединения.

Мощные электроприборы, включая обогреватели, тепловентиляторы, чайники, стиральные машины и микроволновые печи, рекомендуется подключать по одному непосредственно к розетке. Использование тройников и удлинителей для такой техники повышает риск перегрузки.

Отдельно Тырин напомнил о правилах использования обогревателей. Прибор следует устанавливать на твердой ровной поверхности вдали от штор, мебели и постельного белья. Использовать его для сушки одежды не рекомендуется, а перед сном или уходом из дома обогреватель необходимо выключать. При покупке новой техники можно выбрать модель с таймером и функцией автоматического отключения при падении.

Согласно статистике "СберСтрахования", около 70% происшествий с жильем за первые восемь месяцев текущего года были связаны с бытовыми заливами. В связи с этим эксперт посоветовал заранее позаботиться о защите имущества. По его словам, страховой полис может компенсировать ущерб после аварии, в том числе нанесенный соседям.