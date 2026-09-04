Россиянам рассказали, что представляет главную опасность для огорода осенью Агроном Викулов: главную опасность для огорода осенью несут грызуны и слизни

Москва4 сен Вести.Осенью главную опасность для огорода и садовых деревьев представляют грызуны и слизни. Об этом предупредил агроном Владимир Викулов в комментарии изданию "Абзац".

Как следует со слов эксперта, именно сейчас любителям огорода и сада нужно привести участок в порядок и подготовить к зиме, чтобы не лишиться посадок из-за вредителей.

Агроном рассказал, что с наступлением осеннего периода грызуны начинают активно перемещаться, поэтому могут серьезно навредить деревьям, особенно молодым. По словам Викулова, желательно надеть на нижнюю часть штамба (это часть ствола дерева или кустарника от корневой шейки до первой скелетной ветви кроны) на высоту около 1,5 метра специальные недорогие пластиковые или металлические сеточки. Эксперт уверен, что это защитит деревья от больших повреждений.

Со слизнями тоже надо бороться всеми возможными способами. Сейчас у них наступает период откладки яиц сказал Викулов

Агроном предупредил, что главным прибежищем для вредителей являются захламленные места, поэтому на участке должен быть порядок. Благодаря этому весной не будет вспышки численности вредителей, сказал эксперт.

Также Викулов порекомендовал убрать с земли все поврежденные плоды и опавшую листву и не затягивать со сбором урожая. Последний совет связан с риском развития фитофторы - заболевания, которое развивается при ночном похолодании и повреждает томаты, картофель, перец и баклажаны. Агроном уточнил, что поэтому стоит закрыть и не поливать теплицы, чтобы создать сухие условия.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова назвала два рабочих народных средства против вредителей.