"Часто путают с кротами": Затевахин пояснил, кто устроил нашествие на дачи Затевахин рассказал о пользе кротов на дачном участке

Москва15 авг Вести.Сообщения о нашествии кротов на подмосковных участках могут быть недостоверны. Ведь небольшие земляные холмики, свойственные животному, оставляют и другие подземные обитатели. При этом сами кроты могут быть полезны для дачного участка. Об этом заявил ИС "Вести" телеведущий, кандидат биологических наук Иван Затевахин.

По его словам, опасаться следует грызунов.

[Нашествие кротов] во многом со слов самих дачников происходит. Вполне возможно, что домовые чаты несколько нагнетают атмосферу. Не понимаю вообще причину ненависти [к кротам]. …Они рыхлят почву, аэрация улучшается в рыхлой почве, биоразнообразие улучшается естественным образом. Кстати, часто путают: если на участке много маленьких холмиков, то это делают не кроты, а полевка. Вот она - вредная. А крот ест майских жуков, других вредных насекомых рассказал Затевахин

Биолог предложила использовать муляжи гнезд для защиты дачного участка от ос. В Союзе пчеловодов РФ бьют тревогу из-за массовой гибели пчел от пестицидов.

Затевахин также объяснил, почему обезьяны не могут разговаривать.