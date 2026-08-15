Москва15 авгВести.Сообщения о нашествии кротов на подмосковных участках могут быть недостоверны. Ведь небольшие земляные холмики, свойственные животному, оставляют и другие подземные обитатели. При этом сами кроты могут быть полезны для дачного участка. Об этом заявил ИС "Вести" телеведущий, кандидат биологических наук Иван Затевахин.
По его словам, опасаться следует грызунов.
[Нашествие кротов] во многом со слов самих дачников происходит. Вполне возможно, что домовые чаты несколько нагнетают атмосферу. Не понимаю вообще причину ненависти [к кротам]. …Они рыхлят почву, аэрация улучшается в рыхлой почве, биоразнообразие улучшается естественным образом. Кстати, часто путают: если на участке много маленьких холмиков, то это делают не кроты, а полевка. Вот она - вредная. А крот ест майских жуков, других вредных насекомыхрассказал Затевахин
Биолог предложила использовать муляжи гнезд для защиты дачного участка от ос. В Союзе пчеловодов РФ бьют тревогу из-за массовой гибели пчел от пестицидов.
Затевахин также объяснил, почему обезьяны не могут разговаривать.