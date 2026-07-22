Москва22 июл Вести.Массовая гибель пчел из-за распыления пестицидов на сельхозполях происходит по всей стране, заявил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в интервью ИС "Вести".

В Красноярском крае после обработки полей химикатами погибло около 30 млн пчел. По словам Михеева, эта проблема не отдельного региона, а всей страны.

Ситуация такая, что это только в Красноярском крае сейчас массово поднялись пчеловоды, а потравы проходят у нас практически по территории всей России. Этот факт надо умножать как минимум на 10, на 15. Постоянно этот вопрос мы поднимаем и в Госдуме, и в министерстве сельского хозяйства. Государственная Дума нас слышит, идут нам навстречу. К сожалению, с министерством сельского хозяйства гораздо сложнее отметил председатель Союза пчеловодов

Он добавил, что проблема неправильного распыления пестицидов, которые нужно применять ночью, а не днем, затронула не только насекомых, но и людей.

На круглых столах в Госдуме мы поднимаем гораздо глубже этот вопрос. Ведь дело в том, что медики уже не скрывают, что в тех местах, где применяются пестициды первого-второго класса, онкозаболеваемость повысилась на 80%. Получается нас, людей, точно так же травят. И я считаю, что об этом молчать мы ни в коем случае не должны. А наряду с этим травят также и всех краснокнижных насекомых подчеркнул Михеев

Потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн меда. При этом массовая гибель насекомых происходит уже не впервые. Похожие случаи фиксировались в 2021 году в Боготольском районе, где погибло около 20 млн пчел, затем в 2024-м в Балахтинском и Петропавловке, а в 2025-м — в Емельяновском районе, где, по оценкам пчеловодов, погибли еще около 6 млн особей.