Москва13 июл Вести.Эксперименты подтверждают, что орангутанги способны выучить несколько человеческих слов. Можно только "снять шляпу" перед человеком, который добился от обезьяны их произношения. Об этом заявил ИС "Вести" телеведущий, кандидат биологических наук Иван Затевахин.

По его словам, приматам не нужен "особый язык". Кроме того, словесная речь этим животным не свойственна.

Приматы, человекообразные обезьяны, не могут говорить, как мы [люди], потому что у нас гортань опущена вниз, поэтому мы можем говорить. А они на вдохе обычно звуки издают. … Людям пришлось, во всяком случае, мужской половине перейти [в прошлом] к отбиранию добычи у того, кто меньше. В то время по саванне, в которую они заселяли, бегали страшные зверюги, и нужно было кооперироваться просто для того, чтобы и добычу защитить, и для того, чтобы отбиться. Коммуницировать, собраться как-то вместе. И им нужна была более развитая система коммуникаций сказал Затевахин





Уникальное сообщество шимпанзе в угандийском лесу Нгого, насчитывающее более 200 особей, оказалось на грани "гражданской войны". Как сообщает Science, животные, ранее мирно сосуществовавшие, разделились на две враждующие фракции, которые устраивают жестокие стычки и преследования.