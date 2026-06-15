Москва15 июн Вести.Кузнечики не смогут нанести вред сельскому хозяйству. Об этом ИС "Вести" заявил журналист, фотограф дикой природы, автор книг о природе Астраханской области Владимир Паньков. Так он прокомментировал ситуацию в Астраханской области, где уже несколько дней фиксируют скопления этих насекомых. Садоводы опасаются, что кузнечики станут угрозой для сельского хозяйства, и подчистую уничтожат посевы.

По словам Панькова, кузнечики не такие прожорливые, как саранча.

Для сельского хозяйства, я думаю, что кузнечики вред не могут нанести … К тому же, в принципе, вот в Астраханской области у нас, сельское хозяйство в основном это скотоводство пастбищное и есть растениеводство. Растениеводство, насколько я могу судить, оно очень хорошо обрабатывает свои небольшие относительно по площади поля. Так что я думаю, что для сельского хозяйства от кузнечиков не будет никаких проблем сказал журналист

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