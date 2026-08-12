Эксперт из Калининграда отверг данные о нашествии бобров из Польши и Литвы

Калининградский эксперт опроверг сведения о нашествии бобров из Польши и Литвы Эксперт из Калининграда отверг данные о нашествии бобров из Польши и Литвы

Москва12 авг Вести.Председатель Калининградского областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что регион атакуют бобры из Польши и Литвы. Об этом он рассказал ТАСС.

Эксперт отметил, что переходы бобров через приграничные водотоки не исключены, но эти случаи можно назвать единичными, неспособными оказать влияние на всплеск активности строительства плотин в четырех лесничествах Калининградской области.

Грызун обычно привязан к месту своего обитания. В случае расселения молодых особей миграции возможны, но на дальние расстояния зверьки не перемещаются.

Все пригодные местообитания на территории области давно и плотно заняты коренными, "исконными" бобровыми семьями - свободных экологических ниш, которые могли бы массово заселить пришлые звери с сопредельных территорий, попросту нет заявил Белкин

По словам эксперта, подтопление сельхозугодий в Калининградской области может быть вызвано такими факторами, как неисправность мелиоративной сети, нерегулируемая численность бобров и аномальное количество осадков.