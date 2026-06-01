Эксперт Арутюнов рассказал, как дроны ВСУ залетают в Калининград Эксперт Арутюнов: дроны ВСУ могли залететь в Калининград через Прибалтику

Москва1 июн Вести.Украинские дроны, которые были замечены в районе Калининграда, могли залететь туда со стороны Прибалтики. Об этом военный эксперт Александр Арутюнов заявил в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он также уточнил, что украинские боевики могут использовать два маршрута для атаки на Калининград. Первый – через воздушное пространство прибалтийских стран.

Второй – по кривой, точно так же, как летают самолеты. Они заходят в Ленинградскую область, оттуда выходят на Балтику, летят до определенного момента и оттуда атакуют Калининград. Как летит самолета, так летит и дрон отметил Арутюнов

По мнению эксперта, проделать такой путь для дронов ВСУ не составляет труда, если они используют терминалы спутниковой связи Starlink.

25 мая в аэропорту Калининграда был введен план "Ковер". Это первая воздушная тревога в регионе с 2022 года.

По словам Арутюнова, это уже не первый случай, когда ВСУ угрожают городу. Ранее для перехвата украинских дронов применялись комплексы ПВО и авиация Балтийского флота РФ.