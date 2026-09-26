Россиянам напомнили о проверке системы отопления перед приходом холодов Специалист Шаламов: перед наступлением холодов важно проверить систему отопления

Москва26 сен Вести.Перед наступлением холодов важно проверить работоспособность всей системы отопления: котла, трубопроводов, радиаторов, циркуляционных насосов, расширительного бака, а также запорной арматуры. Об этом в беседе с RT заявил руководитель направления категории "Водоснабжение" сети гипермаркетов товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада "Лемана ПРО" Алексей Шаламов.

В каждом из этих узлов могут возникать проблемы, связанные с длительным простоем. Чаще всего это завоздушивание, снижение давления и неравномерный прогрев отдельных участков системы. Проверьте визуально соединения труб, радиаторы и места установки оборудования: на них не должно быть следов подтеков, коррозии, накипи. Убедитесь, что давление соответствует рекомендациям производителя котла отметил специалист

Перед запуском отопительной системы Шаламов посоветовал удалить воздух из радиаторов с помощью кранов Маевского.

Он отметил, что если одна из веток отопления остается холодной, то необходимо убедиться, что все запорные краны открыты, после чего проверить наличие воздуха в трубе после циркуляционного насоса на конкретной ветке.

Шаламов напомнил также, что перед зимним сезоном также стоит оценить состояние теплоносителя. При появлении осадка, загрязнений или при снижении эффективности нагрева может требоваться промывка системы.

Кроме того, специалист посоветовал перед началом холодов проверить герметичность всей системы отопления методом опрессовки.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что температурную норму, при которой в жилых домах и социальных объектах должно включаться отопление, нужно повысить до плюс 10-11 градусов.