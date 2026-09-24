В ОП предложили пересмотреть нормы температуры для включения отопления Замсекретаря ОП предложил повысить температурные нормы для включения отопления

Москва24 сен Вести.Температурную норму, при которой в жилых домах и социальных объектах должно включаться отопление, нужно повысить до плюс 10-11 градусов. Об этом ТАСС рассказал замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

Сейчас отопление в жилых домах и соцобъектах включают, если среднесуточная температура находится на уровне ниже плюс 8 градусов на протяжении трех дней.

Я считаю, что и плюс 10 градусов - это не так тепло на улице. Однозначно тепло надо подавать в квартиры при показателях 10-11 градусов сказал Гриб

Он отметил, что даже при такой температуре в детсадах, школах и квартирах становится некомфортно. Гриб добавил, что отопление нужно включать "при первом серьезном похолодании", независимо от среднесуточной температуры.