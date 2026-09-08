Москва8 сен Вести.Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Так на вопрос о начале отопительного сезона в России Газете.Ru ответил депутат Госдумы России Никита Чаплин.

Он пояснил, что подача тепла осуществляется только на те объекты, которые официально признаны готовыми к началу отопительного сезона. Для подачи тепла с 1 сентября 2026 года для этого обязательно требуется паспорт. Этот документ подтверждает выполнение всех подготовительных работ от промывки труб и стояков до проведения гидравлических испытаний, от проведения ремонта чердаков до проверки общедомовых приборов учета. Также у эксплуатантов не должно быть долгов перед теплоснабжающей организацией.

Единое для всей страны правило: если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов, то на шестой день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления добавил депутат Чаплин

После начала отопительного сезона, по словам депутата, температура в жилых комнатах должна составлять не менее +18 градусов, а в угловых — не ниже +20. Если в квартире холоднее, то депутат посоветовал сначала обратиться в управляющую компанию, а уже затем направлять жалобу в Государственную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ или "Госуслуги".

О сроках начала отопительного сезона ранее рассказала ИС “Вести” генеральный директор управляющей компании “Терра” Юлия Федорова.