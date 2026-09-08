Отопление осенью 2026 года могут начать включать уже в конце сентября: эксперт объяснила, от чего зависят сроки

Один из главных вопросов для жителей многоквартирных домов с наступлением осени — когда в квартирах появится отопление. На него ИС “Вести” ответила генеральный директор управляющей компании “Терра” Юлия Федорова.

Когда начнется отопительный сезон

“По опыту последних лет можно ориентироваться на конец сентября как возможное начало периодического протапливания и на первую половину октября как наиболее вероятный период перехода к регулярному отоплению. Например, в 2025 году оно началось 3 октября, а в 2024 году — 14 октября. Если сентябрь окажется холодным, город, конечно, может запустить систему раньше”, — рассказала Юлия Федорова.

Кто принимает решение о включении отопления

Решение о включении отопления принимают муниципальные власти. Они определяют дату подачи тепла с учетом погодных условий. Генеральный директор управляющей компании “Терра” объяснила, что для домов с централизованным теплоснабжением действует правило, установленное постановлением правительства России № 354: отопительный период начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не превышает 8°C. При этом эксперт подчеркивает, что это именно предельный срок — власти могут принять решение о начале отопления и раньше, если прогноз показывает устойчивое похолодание.

В Санкт-Петербурге решение о переходе на регулярное отопление оформляется на городском уровне Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. До этого обычно вводится режим периодического протапливания. Для управляющих компаний этот период очень важен: мы получаем возможность постепенно запустить внутридомовые системы, проверить циркуляцию теплоносителя, работу индивидуальных тепловых пунктов, стояков, автоматики, выполнить регулировку объясняет Федорова

Что делать, если на улице уже холодно, а отопления в доме нет

Если отопительный сезон уже начался, а батареи все еще холодные, эксперт рекомендует сразу же зарегистрировать заявку в аварийно-диспетчерской службе своей управляющей компании. Особенно важно уточнить: холодно во всей квартире, на одном стояке или проблема наблюдается во всем доме — для специалистов это уже первая диагностика, уточняет Юлия Федорова.

Если у соседей по стояку батареи горячие, а в одной квартире холодные, причина чаще находится внутри дома: воздушная пробка, нарушение циркуляции, закрытая арматура, необходимость регулировки системы. Это зона, которую должна проверить управляющая организация. Если без отопления остался весь дом или группа домов, возможна проблема на наружных сетях, и тогда УК уже взаимодействует с теплоснабжающей организацией объясняет генеральный директор “Терры”

Отопление Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Связаться с управляющей компанией можно несколькими способами:

позвонить в диспетчерскую службу УК по номеру, указанному на квитанции за ЖКХ или на сайте;

отправить письменную жалобу в офис;

подать жалобу через приложение “Госуслуги Дом”.

Жители Москвы в случае возникновения проблем с отоплением могут оставить заявку по телефону горячей линии общегородского контакт-центра: +7 (800) 100-23-29. Также можно позвонить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.

“В Петербурге дополнительно можно обратиться в городскую службу 004. Если управляющая организация не реагирует или проблема системно не устраняется, следующий уровень — Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга”, — рассказала Федорова.

Какая температура должна быть в квартире

В жилой комнате температура должна быть не ниже 18°C, а в угловой — не ниже 20°C. “Если норматив не соблюдается, житель вправе потребовать проверку с замером температуры и составлением акта. Именно зафиксированное нарушение становится основанием для дальнейших требований к исполнителю коммунальной услуги”, — подчеркивает эксперт Юлия Федорова.

Помещение Оптимальная температура воздуха, °C Допустимая температура воздуха, °C Жилая комната 20–22 18–24 Кухня 19–21 18–26 Туалет 19–21 18–26 Ванная, совмещенный санузел 24–26 18–26 Лестничная клетка 16–18 14–20 Межквартирный коридор 18–20 16–22

Источник: ГОСТ 30494-2011 ”Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях”

Для жителей холодных северных районов, в которых дольше пяти дней сохраняется температура ниже -31°C, предусмотрены другие нормы: температура в помещении должна быть не меньше 20°C, для угловых комнат — не ниже 22°C.