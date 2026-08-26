Депутат Чаплин заявил о надежности онлайн-голосования собственников жилья Депутат Чаплин уверен, что онлайн-голосование собственников жилья будет надежным

Москва26 авг Вести.Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что переход на электронное голосование через портал "Госуслуги" или приложение "Госуслуги Дом" является самым надежным способом предотвратить мошенничество при голосовании собственников жилья. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам Чаплина, эта система полностью привязана к подтвержденной учетной записи, что делает подделку голоса технически невозможной. Он добавил, что проблема фальсификации протоколов общих собраний собственников жилья остается одной из самых острых в сфере ЖКХ.

Самый надежный способ предотвратить мошенничество в данном случае – переход на электронное голосование через портал "Госуслуги" или приложение "Госуслуги Дом". Эти системы привязаны к подтвержденной учетной записи. Подделать голос невозможно. Электронный бюллетень регистрируется в ГИС ЖКХ, протокол формируется автоматически сказал депутат

Чаплин заявил, что сейчас в ряде регионов России активно внедряют цифровой формат голосований собственников жилья. Как уточнил парламентарий, в Московской области уже более 50 домов голосуют онлайн. В Белгородской области с начала года проведено 1768 собраний через Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ.

Депутаты, по словам Чаплина, разрабатывают системный законопроект о реформе общих собраний собственников. Основная идея – сделать процесс максимально открытым и проверяемым. Каждому бюллетеню будут присваивать уникальный номер и фиксировать его в ГИС ЖКХ, бюллетени без регистрации не будут учитываться.

Ранее Чаплин сообщал, что квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг будут приходить в электронном виде на "Госуслуги" с 1 сентября 2027 года.