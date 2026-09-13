В Госдуме пояснили, когда в регионах включат отопление Отопление начнут включать, когда температура воздуха упадет до восьми градусов

Москва13 сен Вести.Региональные власти должны будут подать тепло в жилые дома и соцобъекты после того, как среднесуточная температура пять дней продержится ниже 8°C, сообщают РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Основным критерием служит среднесуточная температура: если она держится ниже восьми градусов на протяжении пяти дней, отопление в жилых домах и социальных объектах должны включить не позднее следующего дня отметил Кошелев

По его словам, законодательство не фиксирует конкретные календарные даты начала и окончания отопительного сезона. Решение здесь остается за органами местного самоуправления. При этом федеральные нормативы должны быть обязательно соблюдены.

Муниципалитеты не имеют права затягивать с подачей тепла или отключать его слишком рано, но могут начать сезон раньше или продлить его, если того требуют климатические условия и интересы жителей уточнил он

Ранее депутат Чаплин пояснил, что отопление в домах начнут включать после устойчивого похолодания.