Москва25 июн Вести.В домах жителей Нарьян-Мара из-за похолодания принято решение включить отопление. Об этом сообщил глава города Олег Белак.

По словам чиновника, на смену недолгой жаре пришло похолодание. Синоптики прогнозируют дождливую погоду, ночью температура будет опускаться до 5–7 градусов. Эти явления могут сохраняться до 7 июля.

Днем здания не успевают прогреться, поэтому в них холодно. На погоду повлиять не можем, но можем вернуть в дома горожан комфорт, поэтому подписал постановление о временном включении отопления написал Олег Белак на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Соответствующие структуры уже готовы к подаче тепла и ждут заявок от управляющих компаний и руководителей организаций.

Глава Нарьян-Мара отметил, что уведомительный характер подключения связан с тем, что на некоторых участках уже могли начать ремонт систем отопления.

Уточняется, что в текущем году отопление в Нарьян-Маре отключили 10 дней назад – 15 июня.