Юрист Пачулия: жалуйтесь в жилинспекцию, если отопление не включили вовремя

Юрист рассказал, что делать, если в доме вовремя не включили отопление Юрист Пачулия: жалуйтесь в жилинспекцию, если отопление не включили вовремя

Москва15 сен Вести.Если сроки включения отопления нарушены, собственники квартир могут отправить жалобу в государственную жилищную инспекцию, а также в прокуратуру, сообщил ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгия Пачулия.

Юрист уточнил, что отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже +8 градусов.

В случае, если эти сроки нарушены, собственники могут обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. Они, в свою очередь, проведут проверку и примут меры сказал Пачулия

Дату начала отопительного сезона определяют местные власти исходя из погодных условий. Так, в Московской области с 15 сентября стартует последний этап проверки отопительной системы перед наступлением холодов.