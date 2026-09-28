Отопление в Подмосковье начнут включать с 1 октября Отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября

Москва28 сен Вести.Отопление в квартирах жителей Московской области начнут включать с 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу на региональное Министерство энергетики.

Отопительный сезон в Московской области стартует с 1 октября сказал представитель ведомства

По его словам, многоквартирные дома, социально значимые организации и предприятия должны быть с теплом до 10 октября.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб ранее выступил с инициативой повысить температурную норму, при которой в жилых домах и социальных объектах должно включаться отопление, до 10-11 градусов выше нуля. Сейчас тепло в дома начинают подавать, если среднесуточная температура находится на уровне ниже плюс 8 градусов в течение трех дней.