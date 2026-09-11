В Магадане энергетики начали поэтапно включать котельные и давать тепло в дома

Отопительный сезон стартовал в Магадане В Магадане энергетики начали поэтапно включать котельные и давать тепло в дома

Москва11 сен Вести.Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу, 11 сентября, начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила в своем MAX-канале мэр Лариса Поликанова.

В Магадане стартовал отопительный сезон. На основании постановления мэрии предприятие МУП "Магадантеплосеть" поэтапно включает котельные написала глава города

Она добавила, что тепло будут подавать в микрорайоны Магадана поэтапно.

Ранее отопительный сезон стартовал почти во всех округах Магаданской области​​​. В центральных районах региона уже выпал снег и установилась минусовая температура.

Ранее в правительстве региона сообщили, что начинается поэтапная подача тепла в дома жителей города Магадана, Ольского, Хасынского, Северо-Эвенского и Сусуманского округов.