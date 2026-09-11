Москва11 сенВести.Отопительный сезон стартовал в Магадане, энергетики в пятницу, 11 сентября, начали включать котельные в микрорайонах города, сообщила в своем MAX-канале мэр Лариса Поликанова.
В Магадане стартовал отопительный сезон. На основании постановления мэрии предприятие МУП "Магадантеплосеть" поэтапно включает котельныенаписала глава города
Она добавила, что тепло будут подавать в микрорайоны Магадана поэтапно.
Ранее отопительный сезон стартовал почти во всех округах Магаданской области. В центральных районах региона уже выпал снег и установилась минусовая температура.
Ранее в правительстве региона сообщили, что начинается поэтапная подача тепла в дома жителей города Магадана, Ольского, Хасынского, Северо-Эвенского и Сусуманского округов.