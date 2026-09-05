Москва5 сенВести.Якутская ТЭЦ с 5 сентября начала подачу теплоснабжения. Жилые дома подключают к отоплению по утвержденному графику. Об этом сообщила "Комсомольская правда".
По словам руководителя Якутской ТЭЦ Бориса Гаврилова, главная цель сейчас — добиться стабильной циркуляции горячей воды по всем городским магистралям.
На территории городского округа расположено 5 498 объектов жилого фонда, однако непосредственное подключение к сетям ПАО "Якутскэнерго" имеют лишь 1 433 многоквартирных домаговорится в материале "КП"
Отмечается, что с 1 сентября отопление было включено в 4 школах, 19 дошкольных учреждениях, 10 медицинских организациях, а также 5 культурных, спортивных и социальных центрах.