В Якутске с 5 сентября начали подачу отопления в многоквартирные дома

В Якутске с 5 сентября начали подачу отопления в дома В Якутске с 5 сентября начали подачу отопления в многоквартирные дома

Москва5 сен Вести.Якутская ТЭЦ с 5 сентября начала подачу теплоснабжения. Жилые дома подключают к отоплению по утвержденному графику. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

По словам руководителя Якутской ТЭЦ Бориса Гаврилова, главная цель сейчас — добиться стабильной циркуляции горячей воды по всем городским магистралям.

На территории городского округа расположено 5 498 объектов жилого фонда, однако непосредственное подключение к сетям ПАО "Якутскэнерго" имеют лишь 1 433 многоквартирных дома говорится в материале "КП"

Отмечается, что с 1 сентября отопление было включено в 4 школах, 19 дошкольных учреждениях, 10 медицинских организациях, а также 5 культурных, спортивных и социальных центрах.