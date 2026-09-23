Москва23 сенВести.В Москве проведены профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Столица готова к новому отопительному сезону, заявил мэр Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей, инфраструктурные проекты и перспективные городские программы.
Москва готова к новому отопительному сезону. … В мае-августе к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданийнаписал он в своем канале
Также 19 500 километров тепловых сетей прошли гидравлические испытания. Более чем в 820 домах обновлены внутридомовые системы центрального отопления.
Сформированы аварийные бригады для работы в зимний отрезок года.