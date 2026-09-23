Собянин: в Москве к отопительному периоду подготовили порядка 74 тыс. зданий

Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону Собянин: в Москве к отопительному периоду подготовили порядка 74 тыс. зданий

Москва23 сен Вести.В Москве проведены профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Столица готова к новому отопительному сезону, заявил мэр Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей, инфраструктурные проекты и перспективные городские программы.

Москва готова к новому отопительному сезону. … В мае-августе к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий написал он в своем канале

Также 19 500 километров тепловых сетей прошли гидравлические испытания. Более чем в 820 домах обновлены внутридомовые системы центрального отопления.

Сформированы аварийные бригады для работы в зимний отрезок года.