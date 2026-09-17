Отопление в Нижнем дадут 21 сентября, ряд детсадов и больниц уже подключены Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнется с 21 сентября

Москва17 сен Вести.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о приближении отопительного сезона в городе.

Отопительный период начнется в Нижнем Новгороде с 21 сентября написал он в мессенджере MAX

Градоначальник уточнил, что уже подписал соответствующее постановление.

По его словам, тепло сначала начнут подавать в детские и лечебные учреждения, а после этого – в жилые дома, общественные здания и на промышленные предприятия.

На сегодняшний день подключено уже более 20 детских садов, больниц, санаториев, уточнил Шалабаев, куда тепло подается по заявкам от руководителей.

С того же дня начнут работать горячие линии в районных администрациях и ресурсоснабжающих организациях, куда можно будет сообщить о проблемах с отоплением.

Глава Нижнего Новгорода напомнил, что теплыми батареи во всех домах и учреждениях сразу не станут – для этого может потребоваться время.