Москва17 сенВести.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о приближении отопительного сезона в городе.
Отопительный период начнется в Нижнем Новгороде с 21 сентябрянаписал он в мессенджере MAX
Градоначальник уточнил, что уже подписал соответствующее постановление.
По его словам, тепло сначала начнут подавать в детские и лечебные учреждения, а после этого – в жилые дома, общественные здания и на промышленные предприятия.
На сегодняшний день подключено уже более 20 детских садов, больниц, санаториев, уточнил Шалабаев, куда тепло подается по заявкам от руководителей.
С того же дня начнут работать горячие линии в районных администрациях и ресурсоснабжающих организациях, куда можно будет сообщить о проблемах с отоплением.
Глава Нижнего Новгорода напомнил, что теплыми батареи во всех домах и учреждениях сразу не станут – для этого может потребоваться время.