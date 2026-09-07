Зайцев: девять объектов водо- и теплоснабжения введут в Марий Эл до конца года

В Марий Эл до конца 2026 года введут 9 новых объектов водо- и теплоснабжения Зайцев: девять объектов водо- и теплоснабжения введут в Марий Эл до конца года

Москва7 сен Вести.В Республике Марий Эл до конца 2026 года будут введены девять новых объектов водоснабжения и теплоснабжения. Об этом заявил республиканский глава Юрий Зайцев.

Он отметил, что в прошлом году в эксплуатацию были введены 15 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Еще девять будут готовы в 2026 году написал он в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что введение новых объектов производится благодаря участию республики в федеральных и региональных программах и национальном проекте "Инфраструктура для жизни".