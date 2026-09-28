Гидрометцентр РФ: в октябре температура воздуха в столице будет выше нормы

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре Гидрометцентр РФ: в октябре температура воздуха в столице будет выше нормы

Москва28 сен Вести.В октябре температура воздуха в Московском регионе будет на градус выше климатической нормы, спрогнозировал в беседе с ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра РФ Максим Обухов.

Температура октября будет выше климатической нормы на 1 градус с небольшим недобором осадков сообщил он

По словам синоптика, в период с конца сентября по начало октября в столице наступит бабье лето.

Такой характер погоды можно назвать бабьим летом: будет сухо, достаточно тепло, и бабье лето, которое ожидается на этой неделе, оно и будет классическим. В предыдущие дни у нас погода была ненастной, ветреной, дождливой добавил Обухов

Также синоптик рассказал, что в первой половине наступившей недели в Москве ожидается сухая и теплая погода в диапазоне 15-17 градусов.