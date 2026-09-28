В последние дни сентября в Москве и области ожидается теплая погода Сентябрь в Москве завершится комфортной погодой до 17 градусов тепла

Москва28 сен Вести.В первой половине наступившей недели в Московском регионе ожидается сухая и теплая погода в диапазоне 15-17 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

Погоду в Центральном федеральном округе и на большей части европейской территории страны на предстоящую неделю будет определять обширный антициклон. Это предполагает сухую и теплую метеообстановку, пояснил эксперт.

В первой половине недели в Московском округе температура воздуха в ночные часы будет достигать отметки плюс 3-8 градусов, а днем воздух прогреется до отметок 15-17. Также стоит отметить, что в понедельник еще возможен небольшой дождь под влиянием холодного атмосферного фронта, размытого, но он будет кратковременным и небольшим — выпадет не больше 1-1,5 мм осадков спрогнозировал Обухов

В последующие сутки характер погоды предвидится такой же — температура ожидается в диапазоне 15-17 градусов, добавил он.

Во второй половине недели под влиянием более прохладной воздушной массы температура воздуха немного снизится. В ночные часы будет около 1-6 градуса на почве, в Подмосковье возможны слабые заморозки, а в дневные часы столбики термометра будут показывать около 15 градусов сообщил синоптик

Кроме того, по словам Обухова, в условиях антициклона в ночные и утренние часы в Московском регионе возможны туманы с ухудшением видимости до 200 метров.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москве похолодает.