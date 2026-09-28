В Москве погода отстает от календарной осени Приход календарной осени в Москву сместился

Москва28 сен Вести.Почти вся западная территория РФ, за исключением южных регионов, находится под влиянием обширного солнечного антициклона.

Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, антициклон "прочно держит позиции". В столице погода "отстает от календаря".

В Москве сегодня местами не исключены небольшие дожди, но температура до среды на уровне плюс 15-16 градусов. К концу рабочей недели станет немного прохладнее, и показания термометров постепенно приблизятся к климатической норме плюс 13-14 сказал Тишковец

В восточных регионах погода определяется циклонической активностью, добавил он.