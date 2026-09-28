Жителям столичного региона сообщили, когда ждать похолодания Синоптик Шувалов: в Москве похолодает в первых числах октября

Москва28 сен Вести.В Москве похолодает к концу текущей рабочей недели – в первых числах октября. Что касается осадков, то их до выходных в столичном регионе ожидать не стоит из-за высокого атмосферного давления, рассказал RT глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, включительно до среды, 30 сентября, будет еще относительно тепло: днем от 15 до 17 градусов, а ночью в пределах плюс 5–10.

С начала октября идет смена воздушных масс, первую скрипку начинает играть скандинавский антициклон – и он будет более прохладным рассказал синоптик

Согласно прогнозам, дневная температура снизится до 11–13, а по ночам будет от 3 до 5 градусов со знаком плюс.

При этом на востоке Московской области к концу рабочей недели нельзя исключать слабых заморозков, но они будут локальные, предупредил Александр Шувалов.

Он также отметил, что самый главный момент этой недели – высокое давление, которое практически до выходных будет держаться на уровне 760—762 мм рт. ст. Именно по этой причине, отметил синоптик, ожидается сухая погода без осадков.