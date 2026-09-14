Москва14 сен Вести.Теплая погода без осадков продержится в Москве до 17 сентября, сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он спрогнозировал стабильную погоду без перепадов атмосферного давления.

Обойдется без дождя в Москве до четверга включительно… [Средняя] температура — 17-19 градусов, в четверг — 20-22 градуса. Но в пятницу погода будет меняться. Такое небольшое синоптическое дежавю: в прошлую пятницу у нас был сильный дождь, и новый фронтальный раздел, меридионально ориентированный, подойдет к столице и, видимо, повторит ситуацию... Но до четверга мы наслаждаемся сдержанным, не слишком и искрящимся теплом