Синоптик Шувалов: почти летнее тепло до 23 градусов вернется в Москву в четверг

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до 23 градусов в Москве в четверг Синоптик Шувалов: почти летнее тепло до 23 градусов вернется в Москву в четверг

Москва15 сен Вести.Температура воздуха в Москве в четверг, 17 сентября, поднимется до 21-23 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с РБК.

По словам синоптика, день в столице будет теплым и почти летним.

В среду температура составит 18-20 градусов, однако погода будет менее солнечной. Ближайшей ночью в Москве ожидается 7-9 градусов тепла, а местами в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до 1-4 градусов.

В пятницу через столичный регион пройдет холодный фронт, который принесет дожди. Днем температура воздуха может понизиться до 18-19 градусов.

При этом в ночь на пятницу ожидается около 12-14 градусов, что выше климатической нормы. Шувалов отметил, что точное время прохождения холодного фронта пока определить сложно.