Белоусов поручил качественно и своевременно подготовить объекты ВС РФ к зиме

Глава Минобороны поручил обеспечить подготовку объектов ВС РФ к зиме Белоусов поручил качественно и своевременно подготовить объекты ВС РФ к зиме

Москва23 сен Вести.Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов провел селекторное совещание, в ходе которого обсуждалась готовность фондов ведомства к отопительному сезону. Он поручил обеспечить качественную и своевременную подготовку к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания, сообщили в Минобороны РФ.

В совещании участвовали профильные заместители главы МО, представители центральных органов военного управления, командований военных округов, видов и родов войск.

Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова проведено совещание по вопросам подготовки объектов ВС РФ к отопительному периоду 2026-2027 года отметили в оборонном ведомстве

В ходе мероприятия обсуждались вопросы готовности фондов к зиме. В частности, речь шла об окончании ремонтных работ, создании запасов топлива, а также укомплектованности персоналом, техническими и аварийными бригадами.

Белоусов особо отметил необходимость постоянного поддержания запасов топлива для котельных, материалов и оборудования для своевременного устранения технологических нарушений.

Ранее в Минобороны России сообщили о завершении подготовки к зимнему периоду.

К зимним условиям готовятся и в зоне спецоперации. Автор ИС "Вести" Андрей Медведев ранее рассказал, что ликвидация логистической и энергетической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях облегчит ВС РФ отражение атак противника зимой.