Москва10 сен Вести.Ликвидация логистической и энергетической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях облегчит ВС РФ отражение атак противника зимой. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист уверен, что сейчас противник копит дроны и продолжает работу над баллистическими ракетами. Медведев отметил, что задача Киева сейчас – активизировать удары к холодам, чтобы заморозить российские города.

То есть нам надо готовиться всерьез. … Чем меньше у врага останется складов, заправок, заводов, грузовиков, техники вообще, мостов, электростанций, тем проще будет нам отражать зимние атаки. Время пока что работает на нас заявил Андрей Медведев

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение складу беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинской армии в Николаеве.