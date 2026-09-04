Москва4 сенВести.Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки заслушал доклады командования Тихоокеанского флота (ТОФ) о задачах, которые решает объединение. Об этом сообщило оборонное ведомство РФ.
Ранее Белоусов прибыл во Владивосток.
В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах, решаемых объединениемговорится в заявлении
Также министру доложили о том, какие мероприятия проводятся для обеспечения военной безопасности в регионе и организации охраны и обороны пункта базирования сил флота.